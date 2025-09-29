Swiggy Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in India sa Swiggy ay mula ₹59.3K bawat year para sa L7 hanggang ₹53.2K bawat year para sa L8. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹45.4K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swiggy. Huling na-update: 9/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹59.3K
₹52.8K
₹6.5K
₹0
L8
₹53.2K
₹53.2K
₹0
₹0
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Swiggy, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
