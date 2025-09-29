Direktoryo ng mga Kumpanya
Swiggy
Swiggy Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in India sa Swiggy ay mula ₹179K hanggang ₹251K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swiggy. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹194K - ₹226K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹179K₹194K₹226K₹251K
Karaniwang Range
Posibleng Range

₹160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Swiggy, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Konsultant sa Pamamahala at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹251,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Konsultant sa Pamamahala role in India is ₹179,350.

