Direktoryo ng mga Kumpanya
Swiggy
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Data Science Manager

  • Lahat ng Data Science Manager na Sahod

Swiggy Data Science Manager Sahod

Ang average na Data Science Manager kabuuang kompensasyon in India sa Swiggy ay mula ₹45.9K hanggang ₹64.2K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swiggy. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹49.7K - ₹57.8K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹45.9K₹49.7K₹57.8K₹64.2K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Data Science Manager mga submissions sa Swiggy para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹30K+ (minsan ₹300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Swiggy, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Swiggy, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Data Science Manager mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Swiggy in India의 Data Science Manager에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹64,231입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Swiggy의 Data Science Manager 직무 in India에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹45,880입니다.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Swiggy

Kaugnay na mga Kumpanya

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources