Swiggy
  • Sahod
  • Business Analyst

  • Lahat ng Business Analyst na Sahod

Swiggy Business Analyst Sahod

Ang Business Analyst kompensasyon in India sa Swiggy ay mula ₹16.3K bawat year para sa L6 hanggang ₹70.8K bawat year para sa L9. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹19.2K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swiggy. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L6
Business Analyst I
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
Business Analyst II
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
₹160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Swiggy, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Swiggy, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Business Analyst sa Swiggy in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹70,798. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swiggy para sa Business Analyst role in India ay ₹19,062.

Iba pang Resources