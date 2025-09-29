Direktoryo ng mga Kumpanya
SWIFT
SWIFT Cybersecurity Analyst Sahod

Ang average na Cybersecurity Analyst kabuuang kompensasyon sa SWIFT ay mula $93.2K hanggang $128K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SWIFT. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$101K - $120K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$93.2K$101K$120K$128K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa SWIFT?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa jobFamilies.Cybersecurity Analyst sa SWIFT ay may taunang kabuuang bayad na $127,650. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SWIFT para sa jobFamilies.Cybersecurity Analyst role ay $93,240.

