SWIFT
SWIFT Legal Sahod

Ang average na Legal kabuuang kompensasyon in Argentina sa SWIFT ay mula ARS 65.07M hanggang ARS 88.8M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SWIFT. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 69.66M - ARS 84.21M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 65.07MARS 69.66MARS 84.21MARS 88.8M
Karaniwang Range
Posibleng Range

ARS 191.13M

Ano ang mga antas ng karera sa SWIFT?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Legal sa SWIFT in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 88,799,519. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SWIFT para sa Legal role in Argentina ay ARS 65,068,613.

