Direktoryo ng mga Kumpanya
SweetRush
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Project Manager

  • Lahat ng Project Manager na Sahod

SweetRush Project Manager Sahod

Ang average na Project Manager kabuuang kompensasyon in Costa Rica sa SweetRush ay mula CRC 17.19M hanggang CRC 24.95M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SweetRush. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CRC 19.5M - CRC 22.64M
Costa Rica
Karaniwang Range
Posibleng Range
CRC 17.19MCRC 19.5MCRC 22.64MCRC 24.95M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Project Manager mga submissions sa SweetRush para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

CRC 79.87M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CRC 14.98M+ (minsan CRC 149.75M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa SweetRush?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Project Manager mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Project Manager at SweetRush in Costa Rica sits at a yearly total compensation of CRC 24,948,717. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SweetRush for the Project Manager role in Costa Rica is CRC 17,191,553.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SweetRush

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Roblox
  • Amazon
  • Netflix
  • Facebook
  • Uber
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources