Sweatcoin
  • Sahod
  • Graphic Designer

  • Lahat ng Graphic Designer na Sahod

Sweatcoin Graphic Designer Sahod

Ang average na Graphic Designer kabuuang kompensasyon in Romania sa Sweatcoin ay mula RON 161K hanggang RON 225K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sweatcoin. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RON 175K - RON 211K
Romania
Karaniwang Range
Posibleng Range
RON 161KRON 175KRON 211KRON 225K
Karaniwang Range
Posibleng Range

RON 714K

Ano ang mga antas ng karera sa Sweatcoin?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Graphic Designer sa Sweatcoin in Romania ay may taunang kabuuang bayad na RON 224,921. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sweatcoin para sa Graphic Designer role in Romania ay RON 160,935.

Iba pang Resources