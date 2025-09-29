Direktoryo ng mga Kumpanya
Swarovski
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

Swarovski Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Switzerland sa Swarovski ay mula CHF 93.6K hanggang CHF 128K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swarovski. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 101K - CHF 120K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 93.6KCHF 101KCHF 120KCHF 128K
Karaniwang Range
Posibleng Range

CHF 134K

Ano ang mga antas ng karera sa Swarovski?

Mga Madalas na Tanong

