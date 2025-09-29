Direktoryo ng mga Kumpanya
Swarovski
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Marketing

  • Lahat ng Marketing na Sahod

Swarovski Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in Switzerland sa Swarovski ay mula CHF 94K hanggang CHF 131K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swarovski. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 102K - CHF 123K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 94KCHF 102KCHF 123KCHF 131K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Marketing mga submissions sa Swarovski para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

CHF 134K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CHF 25.2K+ (minsan CHF 252K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Swarovski?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Marketing mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa Swarovski in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 131,374. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swarovski para sa Marketing role in Switzerland ay CHF 94,001.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Swarovski

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Flipkart
  • Tesla
  • Roblox
  • Google
  • Intuit
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources