SuperAnnotate Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Armenia sa SuperAnnotate ay mula AMD 16.75M hanggang AMD 23.45M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SuperAnnotate . Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AMD 18.13M - AMD 21.09M
Armenia
Karaniwang Range
Posibleng Range
AMD 16.75MAMD 18.13MAMD 21.09MAMD 23.45M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SuperAnnotate ?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa SuperAnnotate in Armenia ay may taunang kabuuang bayad na AMD 23,450,603. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SuperAnnotate para sa Inhinyero ng Software role in Armenia ay AMD 16,750,430.

Iba pang Resources