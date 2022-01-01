Strategy by PwC Mga Sweldo

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang sahod ng Strategy by PwC ay mula $20,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $333,858 para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Strategy by PwC. Huling na-update: 10/26/2025

Konsultant sa Pamamahala
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Accountant
$77.6K
Business Analyst
$65.6K

Siyentipiko ng Data
$70.4K
Disenyor ng Produkto
$118K
Manager ng Produkto
$318K
Project Manager
$216K
Inhinyero ng Software
$20K
Solution Architect
$91.8K
Venture Capitalist
$254K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Strategy by PwC ay Konsultant sa Pamamahala at the Principal level na may taunang kabuuang bayad na $333,858. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Strategy by PwC ay $164,375.

