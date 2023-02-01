Direktoryo ng mga Kumpanya
Stottler Henke Associates Mga Sweldo

Ang sahod ng Stottler Henke Associates ay mula $184,075 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $206,025 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Stottler Henke Associates. Huling na-update: 10/26/2025

Manager ng Produkto
$206K
Inhinyero ng Software
$184K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Stottler Henke Associates ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $206,025. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Stottler Henke Associates ay $195,050.

