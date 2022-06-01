Direktoryo ng mga Kumpanya
StoneX Group
StoneX Group Mga Sweldo

Ang sahod ng StoneX Group ay mula $29,711 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $208,950 para sa isang Marketing Operations sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng StoneX Group. Huling na-update: 10/26/2025

Inhinyero ng Software
Median $142K

Pul-Stak Software Inhinyero

Accountant
$52.3K
Business Analyst
$41.6K

Siyentipiko ng Data
$29.7K
Marketing Operations
$209K
Disenyor ng Produkto
$58.3K
Manager ng Produkto
$206K
Sales
$139K
Manager ng Software Engineering
$196K
Solution Architect
$119K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa StoneX Group ay Marketing Operations at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $208,950. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa StoneX Group ay $128,972.

