Stockbit Mga Sweldo

Ang sahod ng Stockbit ay mula $12,882 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $25,835 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Stockbit. Huling na-update: 10/25/2025

Inhinyero ng Software
Median $17K
Siyentipiko ng Data
$12.9K
Marketing
$20.1K

Manager ng Produkto
$25.8K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Stockbit ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $25,835. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Stockbit ay $18,570.

