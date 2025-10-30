Direktoryo ng mga Kumpanya
Stibo Systems
Stibo Systems Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Denmark sa Stibo Systems ay mula DKK 698K hanggang DKK 1.02M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Stibo Systems. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

DKK 802K - DKK 914K
Denmark
Karaniwang Range
Posibleng Range
DKK 698KDKK 802KDKK 914KDKK 1.02M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Stibo Systems?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Stibo Systems in Denmark ay may taunang kabuuang bayad na DKK 1,017,114. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Stibo Systems para sa Inhinyero ng Software role in Denmark ay DKK 698,189.

