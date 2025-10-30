Direktoryo ng mga Kumpanya
SThree
SThree Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in Singapore sa SThree ay mula SGD 351K hanggang SGD 512K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SThree. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 403K - SGD 460K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 351KSGD 403KSGD 460KSGD 512K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SThree?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Human Resources sa SThree in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 511,574. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SThree para sa Human Resources role in Singapore ay SGD 351,165.

