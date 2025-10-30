Direktoryo ng mga Kumpanya
Stenn
  • Sahod
  • Analista ng Data

  • Lahat ng Analista ng Data na Sahod

Stenn Analista ng Data Sahod

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Portugal sa Stenn ay mula €26.4K hanggang €36.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Stenn. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€28.3K - €33.4K
Portugal
Karaniwang Range
Posibleng Range
€26.4K€28.3K€33.4K€36.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Stenn?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Stenn in Portugal ay may taunang kabuuang bayad na €36,813. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Stenn para sa Analista ng Data role in Portugal ay €26,430.

