Direktoryo ng mga Kumpanya
SSENSE
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

SSENSE Mga Sweldo

Ang sahod ng SSENSE ay mula $33,778 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Project Manager sa mababang hanay hanggang $199,669 para sa isang Solution Architect sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SSENSE. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $110K

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $119K
Manager ng Software Engineering
Median $116K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Disenyor ng Produkto
Median $98.3K
Business Analyst
$84.5K
Siyentipiko ng Data
Median $86.5K
Marketing
$174K
Project Manager
$33.8K
Solution Architect
$200K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa SSENSE ay Solution Architect at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $199,669. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SSENSE ay $109,504.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SSENSE

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Jane
  • Zappos.com
  • Touch of Modern
  • Everlane
  • Tradesy
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources