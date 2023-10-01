Direktoryo ng mga Kumpanya
SR2
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

SR2 Mga Sweldo

Ang median salary ng SR2 ay $129,777 para sa isang Benta . Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SR2. Huling na-update: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Benta
$130K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa SR2 ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $129,777. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SR2 ay $129,777.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SR2

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Flipkart
  • PayPal
  • Apple
  • Intuit
  • Amazon
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sr2/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.