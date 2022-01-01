Direktoryo ng mga Kumpanya
Squarespace
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Squarespace Mga Sweldo

Ang sahod ng Squarespace ay mula $59,900 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $478,333 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Squarespace. Huling na-update: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Prontend na Sopwer na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Inhinyeryang Software
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Manager ng Produkto
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Disenyer ng Produkto
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Siyentipiko ng Data
L3 $155K
L4 $200K
Analista ng Data
Median $135K
Analista ng Pananalapi
Median $190K
Marketing
Median $164K
Rekruter
Median $150K
Mananaliksik ng UX
Median $151K
Katulong sa Administrasyon
$79.6K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$274K
Analista ng Negosyo
$118K
Serbisyo sa Customer
Median $59.9K
Manager ng Data Science
$224K
Human Resources
$141K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$191K
Manager ng Programang Teknikal
Median $202K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

15%

TAON 1

25%

TAON 2

30%

TAON 3

30%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Squarespace, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 15% nag-vest sa 1st-TAON (15.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 30% nag-vest sa 3rd-TAON (30.00% taunan)

  • 30% nag-vest sa 4th-TAON (30.00% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Squarespace, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Squarespace ay Manager ng Inhinyeryang Software at the L7 level na may taunang kabuuang bayad na $478,333. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Squarespace ay $195,822.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Squarespace

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Microsoft
  • Five9
  • Oracle
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squarespace/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.