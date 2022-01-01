Squarespace Mga Sweldo

Ang sahod ng Squarespace ay mula $59,900 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $478,333 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Squarespace. Huling na-update: 11/30/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Squarespace, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
