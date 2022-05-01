Direktoryo ng mga Kumpanya
SQUAD
SQUAD Mga Sweldo

Ang sahod ng SQUAD ay mula $42,210 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $114,870 para sa isang Technical Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng SQUAD. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $60K

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Technical Program Manager
Median $115K
Data Analyst
$42.2K

Hardware Engineer
$67.8K
Disenyor ng Produkto
$72.8K
Cybersecurity Analyst
$46.6K
Manager ng Software Engineering
$73.4K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at SQUAD is Technical Program Manager with a yearly total compensation of $114,870. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SQUAD is $67,797.

