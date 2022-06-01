Direktoryo ng mga Kumpanya
Sportradar
Sportradar Mga Sweldo

Ang sahod ng Sportradar ay mula $52,721 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $136,518 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Sportradar. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Inhinyero ng Software
Median $52.7K
Business Analyst
$133K
Siyentipiko ng Data
$137K

Manager ng Produkto
$84.3K
Program Manager
$93.9K
Project Manager
$96.5K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

