Direktoryo ng mga Kumpanya
Splunk
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Splunk Mga Sweldo

Ang sahod ng Splunk ay mula $51,822 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales Engineer in Czech Republic sa mababang hanay hanggang $743,950 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Splunk. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
P2 $171K
P3 $235K
P4 $291K
P5 $388K
P6 $744K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Manager ng Produkto
P2 $189K
P3 $219K
P4 $289K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Sales
P2 $121K
P3 $150K
P4 $245K
P5 $312K

Insayd Seyls Representatib

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Manager ng Software Engineering
M3 $366K
M4 $407K
M5 $563K
Disenyor ng Produkto
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Disayner

Solution Architect
P4 $229K
P5 $282K

Data Architect

Cloud Security Architect

Siyentipiko ng Data
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Financial Analyst
Median $145K
Program Manager
Median $170K
Sales Engineer
Median $51.8K
Technical Program Manager
Median $223K
Information Technologist (IT)
Median $157K
Recruiter
Median $141K
Technical Writer
Median $145K
Cybersecurity Analyst
Median $425K
Project Manager
Median $156K
Accountant
$252K

Technical Accountant

Business Operations Manager
$147K
Business Analyst
Median $161K
Business Development
$63.3K
Chief of Staff
$371K
Customer Service
$229K
Data Analyst
$167K
Human Resources
$249K
Konsultant sa Pamamahala
$153K
Marketing Operations
$200K
Product Design Manager
$481K
Revenue Operations
$200K
Total Rewards
$241K
UX Researcher
$129K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Splunk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Splunk, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Splunk ay Inhinyero ng Software at the P6 level na may taunang kabuuang bayad na $743,950. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Splunk ay $228,571.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Splunk

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Okta
  • Box
  • Palo Alto Networks
  • Pure Storage
  • UiPath
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources