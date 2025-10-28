Direktoryo ng mga Kumpanya
SOFTSWISS
SOFTSWISS Manager ng Proyekto Sahod

Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in Poland sa SOFTSWISS ay mula PLN 219K hanggang PLN 299K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SOFTSWISS. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 237K - PLN 281K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 219KPLN 237KPLN 281KPLN 299K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SOFTSWISS?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa SOFTSWISS in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 299,214. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SOFTSWISS para sa Manager ng Proyekto role in Poland ay PLN 218,557.

