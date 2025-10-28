Direktoryo ng mga Kumpanya
SOFTSWISS
SOFTSWISS Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in Poland sa SOFTSWISS ay mula PLN 174K hanggang PLN 247K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SOFTSWISS. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 198K - PLN 234K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 174KPLN 198KPLN 234KPLN 247K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SOFTSWISS?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa SOFTSWISS in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 247,074. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SOFTSWISS para sa Marketing role in Poland ay PLN 174,026.

