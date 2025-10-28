Direktoryo ng mga Kumpanya
SOFTSWISS
SOFTSWISS Analista ng Data Sahod

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Poland sa SOFTSWISS ay mula PLN 224K hanggang PLN 320K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SOFTSWISS. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 257K - PLN 300K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 224KPLN 257KPLN 300KPLN 320K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SOFTSWISS?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa SOFTSWISS in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 319,589. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SOFTSWISS para sa Analista ng Data role in Poland ay PLN 223,986.

Iba pang Resources