Direktoryo ng mga Kumpanya
SOFTSWISS
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Pag-unlad ng Negosyo

  • Lahat ng Pag-unlad ng Negosyo na Sahod

SOFTSWISS Pag-unlad ng Negosyo Sahod

Ang average na Pag-unlad ng Negosyo kabuuang kompensasyon in Belarus sa SOFTSWISS ay mula BYN 159K hanggang BYN 226K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SOFTSWISS. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

BYN 181K - BYN 214K
Belarus
Karaniwang Range
Posibleng Range
BYN 159KBYN 181KBYN 214KBYN 226K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Pag-unlad ng Negosyo mga submissions sa SOFTSWISS para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 297K
Stripe logo
+BYN 66.8K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.5K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa SOFTSWISS?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Pag-unlad ng Negosyo mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pag-unlad ng Negosyo sa SOFTSWISS in Belarus ay may taunang kabuuang bayad na BYN 225,986. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SOFTSWISS para sa Pag-unlad ng Negosyo role in Belarus ay BYN 159,173.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SOFTSWISS

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Databricks
  • Spotify
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Apple
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources