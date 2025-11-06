SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Warsaw Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area sa SoftServe ay mula PLN 140K bawat year para sa L2 hanggang PLN 272K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 265K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
