SoftServe
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Warsaw Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area sa SoftServe ay mula PLN 140K bawat year para sa L2 hanggang PLN 272K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 265K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
(Entry Level)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa SoftServe?

Kasamang mga Titulo

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

DebOps na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa SoftServe in Warsaw Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 341,152. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SoftServe para sa Inhinyero ng Software role in Warsaw Metropolitan Area ay PLN 265,055.

