SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Ukraine

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Ukraine sa SoftServe ay mula UAH 420K bawat year para sa L1 hanggang UAH 2.74M bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in Ukraine package ay umabot sa UAH 2.13M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
