SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Krakow Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Krakow Metropolitan Area sa SoftServe ay mula PLN 191K bawat year para sa L2 hanggang PLN 309K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Krakow Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 246K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
