SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Krakow Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Krakow Metropolitan Area sa SoftServe ay mula PLN 191K bawat year para sa L2 hanggang PLN 309K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Krakow Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 246K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
(Entry Level)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa SoftServe in Krakow Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 341,010. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SoftServe para sa Inhinyero ng Software role in Krakow Metropolitan Area ay PLN 246,059.

