SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Guadalajara Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Guadalajara Metropolitan Area sa SoftServe ay umabot sa MX$710K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in Guadalajara Metropolitan Area package ay umabot sa MX$764K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
(Entry Level)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Tingnan 1 Mga Karagdagang Antas
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$383K
Datadog logo
+MX$670K
Verily logo
+MX$421K
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa SoftServe?

Kasamang mga Titulo

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

DebOps na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$25,610,376. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SoftServe para sa Inhinyero ng Software role in Guadalajara Metropolitan Area ay MXMX$14,622,217.

Iba pang Resources