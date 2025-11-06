Direktoryo ng mga Kumpanya
SoftServe
  • Colombia

SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Colombia

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Colombia sa SoftServe ay umabot sa COP 167.51M bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in Colombia package ay umabot sa COP 200.61M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
(Entry Level)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Block logo
+COP 235.57M
Robinhood logo
+COP 361.49M
Stripe logo
+COP 81.23M
Datadog logo
+COP 142.16M
Verily logo
+COP 89.36M
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa SoftServe?

Kasamang mga Titulo

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

DebOps na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa SoftServe in Colombia ay may taunang kabuuang bayad na COP 221,065,455. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SoftServe para sa Inhinyero ng Software role in Colombia ay COP 200,607,008.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SoftServe

Iba pang Resources