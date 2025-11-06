SoftServe Inhinyero ng Software Sahod sa Bulgaria

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Bulgaria sa SoftServe ay mula BGN 59.3K bawat year para sa L2 hanggang BGN 61.9K bawat year para sa L3. Ang median na yearng kompensasyon in Bulgaria package ay umabot sa BGN 57.8K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftServe. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
