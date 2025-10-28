Direktoryo ng mga Kumpanya
Softeq
Softeq Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in Belarus sa Softeq ay mula BYN 48.7K hanggang BYN 71K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Softeq. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

BYN 55.9K - BYN 63.8K
Belarus
Karaniwang Range
Posibleng Range
BYN 48.7KBYN 55.9KBYN 63.8KBYN 71K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Softeq?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Softeq in Belarus ay may taunang kabuuang bayad na BYN 70,984. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Softeq para sa Rekruter role in Belarus ay BYN 48,726.

Iba pang Resources