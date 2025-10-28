Direktoryo ng mga Kumpanya
Softeq
Softeq Analista ng Negosyo Sahod

Ang median na Analista ng Negosyo kompensasyon in Poland package sa Softeq ay umabot sa PLN 221K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Softeq. Huling na-update: 10/28/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Kabuuan bawat taon
PLN 221K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Softeq?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Negosyo sa Softeq in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 306,675. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Softeq para sa Analista ng Negosyo role in Poland ay PLN 221,160.

