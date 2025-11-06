Direktoryo ng mga Kumpanya
SoftBank
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Greater Tokyo Area

SoftBank Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Tokyo Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Tokyo Area package sa SoftBank ay umabot sa ¥5.89M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SoftBank. Huling na-update: 11/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Kabuuan bawat taon
¥5.89M
Antas
L3
Pangunahing Sahod
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa SoftBank in Greater Tokyo Area ay may taunang kabuuang bayad na ¥14,567,298. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SoftBank para sa Inhinyero ng Software role in Greater Tokyo Area ay ¥3,573,168.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa SoftBank

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources