Sodexo Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang average na Arkitekto ng Solusyon kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Sodexo ay mula £71.7K hanggang £104K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sodexo. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£82.3K - £93.8K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£71.7K£82.3K£93.8K£104K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Arkitekto ng Solusyon mga submissions sa Sodexo para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Don't get lowballed

Ano ang mga antas ng karera sa Sodexo?

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Sodexo in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £104,421. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sodexo para sa Arkitekto ng Solusyon role in United Kingdom ay £71,679.

