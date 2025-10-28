Direktoryo ng mga Kumpanya
Sodexo
Sodexo Inhinyero ng Kuryente Sahod

Ang average na Inhinyero ng Kuryente kabuuang kompensasyon in Qatar sa Sodexo ay mula QAR 366K hanggang QAR 511K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sodexo. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

QAR 397K - QAR 481K
Qatar
Karaniwang Range
Posibleng Range
QAR 366KQAR 397KQAR 481KQAR 511K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Sodexo?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Kuryente sa Sodexo in Qatar ay may taunang kabuuang bayad na QAR 511,472. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sodexo para sa Inhinyero ng Kuryente role in Qatar ay QAR 365,967.

