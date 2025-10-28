Direktoryo ng mga Kumpanya
Societe Generale
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Inhinyeryang Software

  • Lahat ng Manager ng Inhinyeryang Software na Sahod

Societe Generale Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in India sa Societe Generale ay mula ₹6.62M bawat year para sa L3 hanggang ₹6.93M bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹5M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Societe Generale. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tingnan 3 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Societe Generale?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Inhinyeryang Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Societe Generale in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹14,008,999. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Societe Generale para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in India ay ₹4,369,062.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Societe Generale

Kaugnay na mga Kumpanya

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources