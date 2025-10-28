Societe Generale Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Societe Generale ay mula ₹1.69M bawat year para sa L1 hanggang ₹2.69M bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹1.96M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Societe Generale. Huling na-update: 10/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
