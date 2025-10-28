Societe Generale Manager ng Proyekto Sahod

Ang Manager ng Proyekto kompensasyon in France sa Societe Generale ay umabot sa €103K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in France package ay umabot sa €71.7K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Societe Generale. Huling na-update: 10/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€80.2K
€5.5K
€17.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***