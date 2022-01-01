Direktoryo ng mga Kumpanya
Snowflake
Snowflake Mga Sweldo

Ang sahod ng Snowflake ay mula $37,476 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $979,200 para sa isang Manager ng Data Science sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Snowflake. Huling na-update: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero

Produksyon na Sopwer na Inhinyero

Benta
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Benta na Pag-unlad na Kinatawan

Akawnt na Ehekutibo

Arkitekto ng Solusyon
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Data na Arkitekto

Klawd na Seguridad na Arkitekto

Manager ng Produkto
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Manager ng Inhinyeryang Software
M3 $616K
M4 $769K
Inhinyero ng Benta
IC3 $303K
IC4 $297K
Manager ng Programang Teknikal
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Siyentipiko ng Data
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Disenyer ng Produkto
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

YuEks Disenyer

Analista ng Pananalapi
Median $118K
Human Resources
Median $185K
Rekruter
Median $170K

Tagahanap

Accountant
Median $226K

Teknikal na Akawntant

Analista ng Negosyo
Median $155K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
Median $256K
Legal
Median $210K
Manager ng Proyekto
Median $300K
Analista ng Cybersecurity
Median $105K
Manager ng Programa
Median $240K
Operasyon ng Negosyo
$370K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$784K
Pag-unlad ng Negosyo
$289K
Serbisyo sa Customer
$37.5K
Analista ng Data
$210K
Manager ng Data Science
$979K
Disenyer ng Graphics
$623K
Marketing
$174K
Operasyon ng Marketing
$121K
Operasyon ng Tao
$194K
Operasyon ng Revenue
$480K
Manager ng Technical Account
$134K
Manunulat ng Teknikal
$303K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Snowflake, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Snowflake, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Snowflake, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Snowflake ay Manager ng Data Science at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $979,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Snowflake ay $290,692.

Iba pang Resources