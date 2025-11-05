Direktoryo ng mga Kumpanya
  Sahod
  Inhinyero ng Software

  Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  New York City Area

Snap Inhinyero ng Software Sahod sa New York City Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in New York City Area sa Snap ay mula $202K bawat year para sa L3 hanggang $625K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $368K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Snap. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
Software Engineer(Entry Level)
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
Staff Software Engineer
$625K
$230K
$375K
$20K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (8.33% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (2.77% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

TAON 1

33%

TAON 2

13%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 54% nag-vest sa 1st-TAON (4.50% buwanang)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (2.75% buwanang)

  • 13% nag-vest sa 3rd-TAON (1.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Mobil na Sopwer na Inhinyero

Makina na Pag-aaral na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Networking na Inhinyero

Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero

Produksyon na Sopwer na Inhinyero

Seguridad na Sopwer na Inhinyero

Birtwal na Realidad na Sopwer na Inhinyero

Pananaliksik na Siyentipiko

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Snap in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $625,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Snap para sa Inhinyero ng Software role in New York City Area ay $363,500.

Iba pang Resources