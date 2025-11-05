Snap Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Seattle Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Seattle Area sa Snap ay mula $201K bawat year para sa L3 hanggang $690K bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Seattle Area package ay umabot sa $430K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Snap. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$201K
$141K
$55.5K
$4.7K
L4
$394K
$197K
$195K
$2K
L5
$580K
$258K
$302K
$19.1K
L6
$678K
$278K
$386K
$14K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
100%
TAON 1
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:
100% nag-vest sa 1st-TAON (8.33% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (2.77% buwanang)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (2.77% buwanang)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (2.77% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
TAON 1
33%
TAON 2
13%
TAON 3
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
54% nag-vest sa 1st-TAON (4.50% buwanang)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (2.75% buwanang)
13% nag-vest sa 3rd-TAON (1.08% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff
