  • Sahod
  • Benta

  • Lahat ng Benta na Sahod

  • Greater London Area

Snap Benta Sahod sa Greater London Area

Ang median na Benta kompensasyon in Greater London Area package sa Snap ay umabot sa £110K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Snap. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Kabuuan bawat taon
£76.7K
Antas
L4
Pangunahing Sahod
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonus
£0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (8.33% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (2.77% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

TAON 1

33%

TAON 2

13%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 54% nag-vest sa 1st-TAON (4.50% buwanang)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (2.75% buwanang)

  • 13% nag-vest sa 3rd-TAON (1.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Kasamang mga Titulo

Akawnt na Ehekutibo

Akawnt na Manager

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Snap in Greater London Area ay may taunang kabuuang bayad na £202,156. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Snap para sa Benta role in Greater London Area ay £76,718.

