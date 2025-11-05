Direktoryo ng mga Kumpanya
Snap
  • Sahod
  • Manager ng Programa

  • Lahat ng Manager ng Programa na Sahod

  • Greater Los Angeles Area

Snap Manager ng Programa Sahod sa Greater Los Angeles Area

Ang median na Manager ng Programa kompensasyon in Greater Los Angeles Area package sa Snap ay umabot sa $242K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Snap. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
Snap
Program Manager
Los Angeles, CA
Kabuuan bawat taon
$242K
Antas
L4
Pangunahing Sahod
$172K
Stock (/yr)
$70K
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
6 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Snap?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

100%

TAON 1

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:

  • 100% nag-vest sa 1st-TAON (8.33% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (2.77% buwanang)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (2.77% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

TAON 1

33%

TAON 2

13%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 54% nag-vest sa 1st-TAON (4.50% buwanang)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (2.75% buwanang)

  • 13% nag-vest sa 3rd-TAON (1.08% buwanang)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Programa sa Snap in Greater Los Angeles Area ay may taunang kabuuang bayad na $279,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Snap para sa Manager ng Programa role in Greater Los Angeles Area ay $242,000.

