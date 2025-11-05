Snap Analista ng Data Sahod sa Greater Los Angeles Area

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Greater Los Angeles Area sa Snap ay mula $130K hanggang $190K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Snap. Huling na-update: 11/5/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
100%
TAON 1
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 1-taong iskedyul ng vesting:
100% nag-vest sa 1st-TAON (8.33% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (2.77% buwanang)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (2.77% buwanang)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (2.77% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
TAON 1
33%
TAON 2
13%
TAON 3
Sa Snap, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
54% nag-vest sa 1st-TAON (4.50% buwanang)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (2.75% buwanang)
13% nag-vest sa 3rd-TAON (1.08% buwanang)
Monthly vesting, no 1 year cliff