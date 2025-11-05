SmartThings Inhinyero ng Software Sahod sa Minneapolis-St. Paul Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Minneapolis-St. Paul Area sa SmartThings ay mula $109K bawat year para sa Software Engineer hanggang $192K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Minneapolis-St. Paul Area package ay umabot sa $151K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SmartThings. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
