Direktoryo ng mga Kumpanya
Smartsheet
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Greater Houston Area

Smartsheet Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Houston Area

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Smartsheet. Huling na-update: 11/5/2025

Kailangan lang namin ng 4 pa Inhinyero ng Software mga submissions sa Smartsheet para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Smartsheet, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

33%

TAON 1

33%

TAON 2

34%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Smartsheet, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (8.25% quarterly)

  • 34% nag-vest sa 3rd-TAON (8.50% quarterly)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Smartsheet in Greater Houston Area ay may taunang kabuuang bayad na $427,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Smartsheet para sa Inhinyero ng Software role in Greater Houston Area ay $208,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Smartsheet

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources